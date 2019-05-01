Юных тюменских спортсменов посвятили в дзюдоисты

Праздник "Посвящение в дзюдоисты", организованный по традиции перед летними каникулами для юных воспитанников, сдавших экзамен на 6 КЮ, провели в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В этом году белые пояса были повязаны ребятам, тренирующимся у Александра и Давида Сесиашвили, Эдуарда Котова, Магомедшафи Небиева, Ирины Артеменко и Валерии Бусыгиной, сообщает пресс-служба ЦОПа.

Спортсменам показали фильм об истории зарождения дзюдо, родоначальником которого был Дзигоро Кано; состоялись выступления тренеров Александра и Давида Сесиашвили по технике дзюдо КАТА; демонстрация приемов и элементов "белого" пояса от юных воспитанников; показательные выступления юниоров и юношей, выступающих на крупных всероссийских соревнованиях.

Все ребята, посвященные в дзюдоисты, получили медали, свидетельства и ценные подарки с символикой праздника.

Говорят, с одной стороны, белый пояс самый простой, а с другой – самый сложный, потому что начинающий спортсмен должен усвоить основные базовые знания дзюдо: передвижения, стойки, падения, выведения из равновесия. Дзюдоист, пропустивший этот этап или не усвоивший азы, будет допускать ошибки в последующем овладении техникой.