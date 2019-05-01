  • 24 мая 201924.05.2019пятница
  • USD64,4913
    EUR71,8369
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер юго-восточный

Завершить посевную в Ишимском районе планируют к 1 июня

Экономика, 16:35 24 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 58% выполнены посевные работы в Ишимском районе. Погодные условия позволяют земледельцам уложиться в оптимальные агротехнические сроки.

По словам первого заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова, взяты хорошие темпы посевной. Вместо запланированных 3 тыс. 800 га в сутки хозяйства засевают до 4 тыс. 800 га ежедневно. Это позволит завершить посевную до 1 июня, если погода не внесет свои коррективы.

"Заканчиваем сеять горох, посевные площади которого в 2019 году расширили, и рапс, которого стали сеять меньше, потому что его выращивание весьма затратно и трудоемко. Из более чем 88 тысяч гектар зерновых 54 тысячи гектар занимает пшеница как одна из самых значимых культур", - рассказал Сергей Максимов.

К сложностям он отнес поломку техники, в том числе новой, что говорит о ее низком качестве. К примеру, отработав 30 моточасов, встал новый трактор. И это не единичный случай.

В лидерах посевной КФК Хлыстов – засеян 81% посевных площадей, КФК "Осипов" - 80% посевных площадей, агрохолдинг "Юбилейный" - 75%. Площади "Юбилейного" составляют 18 тыс. га от общего плана посева.

Для аграриев организовано горячее питание в полном объеме - еду привозят прямо на поля. 87 посевных комплексов работают круглосуточно в две-три смены. Для тех, кто трудится ночью, в основном это механизаторы, работающие на импортной технике с навигацией, организовано и ночное питание.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# агрохолдинг Юбилейный , Ишимский район , посевная кампания , Сергей Максимов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:57 24.05.2019Об эффективности детекторов правды для предпринимателей рассказали эксперты
16:35 24.05.2019Завершить посевную в Ишимском районе планируют к 1 июня
15:40 24.05.2019Виктор Евтухов: ЗапСибНефтехим - успешный пример импортозамещения
15:20 23.05.2019Лучших представителей малого и среднего бизнеса отметили в Уватском районе