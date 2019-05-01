Завершить посевную в Ишимском районе планируют к 1 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 58% выполнены посевные работы в Ишимском районе. Погодные условия позволяют земледельцам уложиться в оптимальные агротехнические сроки.

По словам первого заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова, взяты хорошие темпы посевной. Вместо запланированных 3 тыс. 800 га в сутки хозяйства засевают до 4 тыс. 800 га ежедневно. Это позволит завершить посевную до 1 июня, если погода не внесет свои коррективы.

"Заканчиваем сеять горох, посевные площади которого в 2019 году расширили, и рапс, которого стали сеять меньше, потому что его выращивание весьма затратно и трудоемко. Из более чем 88 тысяч гектар зерновых 54 тысячи гектар занимает пшеница как одна из самых значимых культур", - рассказал Сергей Максимов.

К сложностям он отнес поломку техники, в том числе новой, что говорит о ее низком качестве. К примеру, отработав 30 моточасов, встал новый трактор. И это не единичный случай.

В лидерах посевной КФК Хлыстов – засеян 81% посевных площадей, КФК "Осипов" - 80% посевных площадей, агрохолдинг "Юбилейный" - 75%. Площади "Юбилейного" составляют 18 тыс. га от общего плана посева.

Для аграриев организовано горячее питание в полном объеме - еду привозят прямо на поля. 87 посевных комплексов работают круглосуточно в две-три смены. Для тех, кто трудится ночью, в основном это механизаторы, работающие на импортной технике с навигацией, организовано и ночное питание.

Инна Кондрашкина