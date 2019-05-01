Глава Тюменской области поручил помочь пострадавшим от пожара в деревне Быкова

Александр Моор | Фото: admtyumen.ru Александр Моор | Фото: admtyumen.ru

Власти Тюменской области выделят деньги на помощь пострадавшим при пожаре в деревне Быкова в Ишимском районе из областного и муниципального бюджетов, сообщает региональный департамент социального развития.

Пожар 24 мая уничтожил четыре жилых дома (три двухквартирных, один - одноквартирный). По словам начальника управления соцзащиты Ишима и Ишимского района Елены Гладковой, без жилья остались восемь семей, это 30 человек, в том числе 11 детей. Погибших нет. В настоящее время погорельцы размещены у родственников, их вещи, спасенные при пожаре, взяты под охрану полиции. Селяне приносят пострадавшим предметы первой необходимости. О выделении средств заявили местные депутаты и предприниматели.

Из областного бюджета каждая семья погорельцев получит по 50 тыс. рублей. Провести выплаты оперативно, в самые короткие сроки, - такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор.