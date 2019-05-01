В Тюменской области произошло более восьмидесяти пожаров

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

86 пожаров произошло в Тюменской области с 20 по 26 мая, в них пострадали два человека, сообщает региональное управление МЧС России.

С наступлением теплой погоды наблюдается рост числа пожаров из-за возгораний сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора. Зарегистрировано 50 подобных случаев.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз. Они оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторных батарей, смыву ГСМ с проезжей части.