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В Тюменской области произошло более восьмидесяти пожаров

Происшествия, 11:36 27 мая 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

86 пожаров произошло в Тюменской области с 20 по 26 мая, в них пострадали два человека, сообщает региональное управление МЧС России.

С наступлением теплой погоды наблюдается рост числа пожаров из-за возгораний сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора. Зарегистрировано 50 подобных случаев.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз. Они оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторных батарей, смыву ГСМ с проезжей части.

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# лесные пожары , пожары , сухая трава

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