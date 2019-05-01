  • 28 мая 201928.05.2019вторник
  • USD64,4636
    EUR72,1863
  • В Тюмени 26..28 С 7 м/с ветер юго-западный

Авторы проекта "Бабушкин воркаут" ищут единомышленников

Спорт, 08:40 28 мая 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Кураторы новаторского проекта "Бабушкин Workout" приглашают старшее поколение открыть новые возможности на пенсии, сообщает Благотворительный фонд "Старшее поколение".

Присоединившись к спортивному активу, благодаря профессиональным коучам, тюменцы 55+ освоят фитнес-тренды, воркаут-направления и научатся организовывать уличные тренировки в популярных городских скверах, дворах, парках.

Прошедшие подготовку участники проекта будут уверенно проводить для жителей Тюмени еженедельные благотворительные систематические занятия - модернизированные динамичные игры, воркаут занятия на турниках, а также самые современные виды спорта и форматы зарядки для сверстников, детей и их родителей.

Ближайшее workout-занятие пройдет 6 июня на специальной футбольной площадке (Тюмень, ул. Широтная, 152). Представители старшего поколения попробуют свои силы в авторской тренировке тела (приседания, отжимания), применят фитнес оборудование, тренажеры и специальный инвентарь: фитнес резинки, Twisterbag, бодибары и другое.

Консультации можно получить по телефону 30-39-59, на сайте.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бабушки , воркаут , зарядка , проект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 28.05.2019Спартакиада для особых людей пройдет в Тюменском районе 2 июня
08:40 28.05.2019Авторы проекта "Бабушкин воркаут" ищут единомышленников
16:10 27.05.2019Тюменские дзюдоисты выиграли чемпионат Урала
14:54 27.05.2019Мария Красавина стала бронзовым призером чемпионата России по скалолазанию