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Мария Красавина стала бронзовым призером чемпионата России по скалолазанию

Спорт, 14:54 27 мая 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Тюменка Мария Красавина выиграла бронзовую медаль в лазании на скорость на чемпионате России по скалолазанию в Красноярске, сообщает ЦСП72.

Спортсменка уступила серебро Елене Ремизовой, которая выступала за Пермский край. Чемпионкой России 2019 года стала Елизавета Иванова, представлявшая Свердловскую область.

Всего в женском турнире выступило 37 претенденток. Аналитики отметили, что на итогах соревнований ощутимо сказалось отсутствие в стартовых протоколах еще одной тюменской спортсменки Юлии Каплиной, пропустившей старты из-за травмы.

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# Мария Красавина , скалолазание , чемпионат России

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