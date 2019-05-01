Мария Красавина стала бронзовым призером чемпионата России по скалолазанию

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Тюменка Мария Красавина выиграла бронзовую медаль в лазании на скорость на чемпионате России по скалолазанию в Красноярске, сообщает ЦСП72.

Спортсменка уступила серебро Елене Ремизовой, которая выступала за Пермский край. Чемпионкой России 2019 года стала Елизавета Иванова, представлявшая Свердловскую область.

Всего в женском турнире выступило 37 претенденток. Аналитики отметили, что на итогах соревнований ощутимо сказалось отсутствие в стартовых протоколах еще одной тюменской спортсменки Юлии Каплиной, пропустившей старты из-за травмы.