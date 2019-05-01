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Тюменка сдала мужчине чужую квартиру

Происшествия, 19:40 27 мая 2019

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Женщину, подозреваемую в мошенничестве, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

44-летний мужчина решил снять квартиру. По номеру телефона, увиденного в объявлении, он созвонился с хозяйкой жилья. При встрече женщина умолчала о том, что является квартиросъемщицей. Вместо этого, она взяла у потерпевшего 15 тыс. рублей за месяц проживания.

Позже тюменка созвонилась с хозяйкой квартиры и отказалась дальше снимать жилье, вернув ключи. Хозяйка квартиры поменяла замки в дверях, а потерпевший приехав на квартиру понял, что его обманули.

Полицейским удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась 39-летняя ранее судимая жительница Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# аренда жилья , мошенничество

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