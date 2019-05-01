Таксистам запретят работать на старых машинах

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Российские таксисты не смогут работать сверх нормы. Все автомобили такси будут оборудованы системой ГЛОНАСС, чтобы контролировать режим труда и отдыха водителя. У каждого водителя появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем. Цитирует главу комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева радио Sputnik.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об aгрегaтoрaх такси. Кроме того, планируется запретить водителям работать на машинах старше семи лет.

Напомним, законопроект об агрегаторах такси прошел первое чтение в декабре прошлого года.

Агрегаторы не должны выдавать заказы без персональной карточки водителя, за это должны быть серьезные штрафы вплоть до уголовной ответственности, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя профсоюза таксистов Николай Кодолов.

"Пассажирские перевозки связаны с серьезной ответственностью и определенной опасностью для жизни. За последние 3-4 года количество машин такси увеличилось минимум в 2-2,5 раза в крупных городах именно такси. Раньше человек за 10 часов зарабатывал 8-10 тысяч рублей минус комиссия агрегатора, минус расходы на арену, бензин, – у него оставалось от 3,5 до 4,5 тысяч на руках. Сейчас водители вынуждены работать по 12-16 часов. Они выходят на линию и не знают, будет ли гарантия заработка, количество машин на линии и заказов совершенно не пропорциональны. Количество машин на линии не регулируется, есть фейковые аккаунты, машины, работающие без разрешений", – сказал Николай Кодолов.

Если введут карточки – это будет серьезное звено в решении проблемы, считает эксперт. По его словам, вырастут цены, а количество водителей будет уменьшаться.

"Будет естественный отсев, это займет от полугода до полутора лет, водители будут выходить, сдавать машины, отказываться от работы, заработка не будет. За восемь часов водитель в среднем сможет заработать тысячу рублей или выйти в ноль, если он на аренде или кредите. Сейчас у водителей такси нет мотивации, поэтому в последнее время увеличилось число конфликтов между водителями и пассажирами", – сказал Николай Кодолов.