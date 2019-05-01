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Жительница Ялуторовска отдала карту племяннице и осталась без денег

Происшествия, 14:58 28 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших деньги с банковской карты, разыскивают в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 54-летняя женщина, у которой с банковской карты сняли более 10 тыс. рублей, оплатив покупки в магазине.

Потерпевшая отдала свою карту племяннице, попросив снять деньги. Через пару дней на сотовый телефон владелице банковской карты пришло несколько смс-сообщений об оплате покупок в одном из магазинов. Как оказалось, племянница в одном из кафе потеряла свой кошелек, в котором и находилась карта.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# банковская карта , мошенничество , Ялуторовск

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