Жительница Ялуторовска отдала карту племяннице и осталась без денег
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мошенников, похитивших деньги с банковской карты, разыскивают в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В дежурную часть обратилась 54-летняя женщина, у которой с банковской карты сняли более 10 тыс. рублей, оплатив покупки в магазине.
Потерпевшая отдала свою карту племяннице, попросив снять деньги. Через пару дней на сотовый телефон владелице банковской карты пришло несколько смс-сообщений об оплате покупок в одном из магазинов. Как оказалось, племянница в одном из кафе потеряла свой кошелек, в котором и находилась карта.
По данному факту возбуждено уголовное дело.