Жительница Ялуторовска отдала карту племяннице и осталась без денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших деньги с банковской карты, разыскивают в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 54-летняя женщина, у которой с банковской карты сняли более 10 тыс. рублей, оплатив покупки в магазине.

Потерпевшая отдала свою карту племяннице, попросив снять деньги. Через пару дней на сотовый телефон владелице банковской карты пришло несколько смс-сообщений об оплате покупок в одном из магазинов. Как оказалось, племянница в одном из кафе потеряла свой кошелек, в котором и находилась карта.

По данному факту возбуждено уголовное дело.