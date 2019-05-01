Александр Моор: задачи перед новым главой Тобольска должны ставить сами горожане

| Фото: Сергея Русанова | Фото: Сергея Русанова

Планы развития Тобольска должны формироваться, исходя из пожеланий и предпочтений горожан. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя избрание Максима Афанасьева на пост главы Тобольска.

"Я вижу будущий Тобольск счастливым и развивающимся городом. Задачи перед новым главой города должны поставить в первую очередь сами тоболяки и депутаты, которые выражают мнения горожан", - подчеркнул глава региона.

Сегодня вся страна трудится над реализацией национальных проектов, которые инициировал президент России Владимир Путин, напомнил Александр Моор. Все муниципалитеты Тюменской области активно включились в эту работу, и Тобольск - не исключение.

"Достижение целей, обозначенных в национальных проектах, должно быть одним из приоритетов для Максима Афанасьева и администрации Тобольска, которую он возглавил. Эти цели совпадают с пожеланиями наших земляков, находят живой отклик в их душах. Главная задача - повышение качества жизни тоболяков. Ведь Тобольск обладает огромным потенциалом и фантастическими перспективами для развития и преображения. Нужно засучить рукава и энергично браться за дело", - сказал губернатор. Он назвал Максима Афанасьева самым лучшим специалистом по благоустройству в Тюменской области.

Александр Моор принял приглашение Максима Афанасьева посетить Тобольск в День города.

"Я надеюсь на тесное сотрудничество и сплоченную работу с правительством Тюменской области. Региональные и местные власти решают общую задачу по повышению благосостояния людей. Начнем с решения задач по благоустройству и озеленению, создания комфортной городской среды", - сказал Максим Афанасьев.

По мнению председателя Тобольской городской думы Андрея Ходосевича, депутаты вместе с городской администрацией должны сделать Тобольск городом, в котором живут счастливые люди. Взаимопонимание с новым главой города уже есть, сказал он.

Напомним, за избрание Максима Афанасьева проголосовал 21 из 24 депутатов Тобольской городской думы.