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Энергоэффективные решения применят при строительстве завода в Тобольске

Экономика, 14:10 29 мая 2019

СИБУР Тобольск | Фото: СИБУР Тобольск

Энергоэффективные решения будут применяться при строительстве завода по производству малеинового ангидрида в Тобольске, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

Мощность нового производства составит 45 тыс. тонн в год, планируемый срок пуска – 2021 год.

За счет использования передовой технологии и уникального оборудования негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму.

Как сообщил руководитель проекта Владимир Мишин, новый проект предусматривает энергоэффективные решения.

"В процессе получения МАН выделяющаяся тепловая энергия будет преобразована в производство водяного пара, который в свою очередь будет использоваться как для технологических нужд нового производства, так и для нужд действующих установок и производств тобольских предприятий СИБУРа. Это позволит производству работать за счет собственных ресурсов, что, в свою очередь минимизирует энергозатраты и воздействие на окружающую среду", - отметил Владимир Мишин.

Определены поставщики 188 из 228 единиц основного технологического оборудования. Из них около 150 единиц будут изготавливаться на территории России, включая насосное, теплообменное и емкостное оборудование. При выборе поставщиков помимо прочего учитывались все нюансы от материала изготовления, максимально устойчивого к воздействию рабочей среды, до наличия современных средств автоматизации и технических инноваций заводов-изготовителей.

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# СИБУР , строительство , Тобольск

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