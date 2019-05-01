Водитель за аварию с тремя автомобилями пойдет под суд

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Уголовное дело по факту ДТП с участием трех машин направлено в суд в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2018 года на 14 км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда обвиняемый на Toyota Corolla начал обгон ВАЗ-21102, не выдержав безопасный боковой интервал. В результате столкновения ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21140. В результате происшествия пассажиру ВАЗ-21102 был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Прокуратура направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.