Югорские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Шесть свертков с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой 2,30 граммов изъяли полицейские у 20-летнего жителя Сургута, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
Кроме того, в арендованной квартире злоумышленника полицейскими был проведен обыск, в ходе которого изъято более 100 фольгированных свертков и несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета, а также весы и упаковочный материал.
Согласно данным справки об экспертном исследовании изъятое у задержанного является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 570 гр.
Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут из Пермского края с целью незаконного заработка, наркотик он фасовал по сверткам и готовил к распространению через "тайники-закладки", но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч. 5 ст.228.1 УК РФ "Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Максимальная санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.