Югорские полицейские изъяли крупную партию наркотиков

| Фото: УМВД России по ХМАО-Югре | Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Шесть свертков с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой 2,30 граммов изъяли полицейские у 20-летнего жителя Сургута, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Кроме того, в арендованной квартире злоумышленника полицейскими был проведен обыск, в ходе которого изъято более 100 фольгированных свертков и несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета, а также весы и упаковочный материал.

Согласно данным справки об экспертном исследовании изъятое у задержанного является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 570 гр.

Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут из Пермского края с целью незаконного заработка, наркотик он фасовал по сверткам и готовил к распространению через "тайники-закладки", но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч. 5 ст.228.1 УК РФ "Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.