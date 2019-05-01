В Увате расследуют уголовное дело о присвоении денег

| Фото: СК РФ | Фото: СК РФ

Уголовное дело в отношении сотрудницы одного из отделений связи, подозреваемой в присвоении денежных средств, возбуждено в Увате, сообщает отдел МВД России по Уватскому району.

Установлено, что подозреваемая, являясь руководителем отделения связи одного из населенных пунктов Уватского района, получала под свою ответственность продукцию, предназначенную для дальнейшей реализации. Пользуясь своим служебным положением, женщина присваивала себе товары. В ходе проведения ревизии выявлена недостача товароматериальных ценностей на общую сумму 107 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения". Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до полутора лет.

УФПС Тюменской области сообщает, что недостача выявлена службой безопасности в ходе инвентаризации. После выявления правонарушения сотрудница была уволена. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Для минимизации и исключения случаев злоупотребления служебным положением в УФПС Тюменской области принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины.

Принципиальная позиция руководства филиала в данном вопросе – решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения и взыскивать с них причиненный ущерб и наказывать в соответствии с УК РФ.

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