  • 31 мая 201931.05.2019пятница
  • USD65,0583
    EUR72,4229
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер западный

В Югре осудили мужчину, хулиганившего в поезде

Происшествия, 12:31 31 мая 2019

Официальная группа Российских железных дорог во "ВКонтакте" | Фото: Официальная группа Российских железных дорог во "ВКонтакте"

300 часов обязательных работ – такое наказание назначил Советский районный суд Югры 35-летнему уроженцу Башкирии за хулиганство в поезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном транспорте).

В суде установлено, что обвиняемый в феврале 2019 года следовал в пассажирском поезде № 352 сообщением "Приобье – Уфа". В ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бесцельно передвигался по вагону, стучал кулаками по стенам пассажирского купе, провоцировал конфликты с пассажирами, оскорблял нецензурной бранью проводника вагона и начальника поезда, разорвал и снял с себя часть одежды, на замечания пассажиров и поездной бригады не реагировал. Из-за недостойного поведения его сняли с поезда сотрудники транспортной полиции.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поезда , транспортная прокуратура , хулиганство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 31.05.2019В Югре осудили мужчину, хулиганившего в поезде
10:41 31.05.2019В Увате расследуют уголовное дело о присвоении денег
09:24 31.05.2019В дорожной аварии в Тобольске пострадал мотоциклист без прав
18:21 30.05.2019Тюменка выманила у знакомого двести тысяч рублей