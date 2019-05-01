В Югре осудили мужчину, хулиганившего в поезде

| Фото: Официальная группа Российских железных дорог во "ВКонтакте" | Фото: Официальная группа Российских железных дорог во "ВКонтакте"

300 часов обязательных работ – такое наказание назначил Советский районный суд Югры 35-летнему уроженцу Башкирии за хулиганство в поезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном транспорте).

В суде установлено, что обвиняемый в феврале 2019 года следовал в пассажирском поезде № 352 сообщением "Приобье – Уфа". В ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бесцельно передвигался по вагону, стучал кулаками по стенам пассажирского купе, провоцировал конфликты с пассажирами, оскорблял нецензурной бранью проводника вагона и начальника поезда, разорвал и снял с себя часть одежды, на замечания пассажиров и поездной бригады не реагировал. Из-за недостойного поведения его сняли с поезда сотрудники транспортной полиции.