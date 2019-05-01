Чемпионат по спортивному ориентированию пройдет в Тюмени

| Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте

Чемпионат и первенство по спортивному ориентированию пройдут в районе пос. Андреевский 1-2 июня, сообщают организаторы.

Около 200 спортсменов из Тюмени и области, Кургана, Екатеринбург будут соревноваться в дисциплинах "спринт" и "классика". Старты намечены на 11 часов.

Участники будут выступать в нескольких возрастных категориях: 2007 год рождения и младше, 2005-2006, 2003-2004, 2002-1980, 1970-1979, 1969 год рождения и старше. В первый день участники сразятся за заветные награды на дистанции "кросс-спринт", а во второй день – на дистанции "кросс-классика".

Итоги будут подведены в личном зачете по сумме двух дней чемпионата и первенства.