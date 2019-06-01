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Совместная работа двух ветвей власти и общественных институтов – слагаемые успешного развития, считает Виктор Рейн

Политика, 14:19 01 июня 2019

duma72.ru

Главный критерий оценки работы правительства Тюменской области – ситуация в реальном секторе экономики. Об этом заявил заместитель председателя областной думы Виктор Рейн, комментируя отчет главы региона Александра Моора о результатах деятельности областного правительства за 2018 год.

"Губернатор сделал на этой теме хороший акцент. Мы знаем, что инвестиционная привлекательность региона на высоте, доходная часть бюджета – на хорошем уровне, а это значит, что все социальные обязательства перед населением выполнены в полном объеме", - отметил Рейн.

Он также подчеркнул, что у Тюменской области есть успехи в здравоохранении и образовании. "Обществу и экономике нужны квалифицированные специалисты и создание научно-образовательного центра – это шаг в верном направлении", - считает законодатель.

Вице-спикер согласен с губернатором, что АПК – это сектор экономики, который нуждается в поддержке. Важное направление, по мнению Рейна, это внимание к личным подсобным хозяйствам, которое позволит сделать их жизнь на земле более привлекательной для молодежи.

"Совместная работа двух ветвей власти, общественных институтов и СМИ – это основные слагаемые успешного развития нашей области", - резюмировал Рейн.

Соб. инф.

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# Виктор Рейн , облдума , отчет губернатора

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