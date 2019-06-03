В Ялуторовске в 2021 году запустят завод по производсту плитки элит-класса

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Ялуторовский комбинат строительных материалов начал строительство новой линии по производству плитки элит-класса. О перспективах комбината депутатам Тюменской областной думы, которые провели в Ялуторовске выездное мероприятие, рассказал генеральный директор комбината Сергей Симайченков.

"На первый квартал 2021 году планируется запуск завода по производству камнеформовочной продукции, которая будет выпускать плитку формата ColorMix и StoneMix, - пояснил он. - ColorMix - это цветная плитка с возможностью градуированного перехода любых цветов, любых фантазий. StoneMix – это аналог натурального камня. Такая плитка имеет высокие характеристики по морозоустойчивости и истиранию. Она дешевле и практичнее натурального камня".

В Тюмени, по словам Сергея Симайченкова, работают несколько предприятий, производящих плитку более доступного варианта. Новая ялуторовская линия ориентирована на производство элитной продукции. И в этом сегменте Ялуторовский комбинат строительных материалов не имеет конкурентов от Волги и до Енисея.

"Ближайшие производители аналогичной продукции – это Москва и Красноярск, - сообщил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" Сергей Симайченков. – Рассчитываем занять этот рынок".

Новая продукция элитного класса, как убежден депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев, будет востребована и в Тюмени.

"Тюмень – один из лучших городов страны, и нужно все делать здесь качественно и красиво. Уверен, что строители будут искать такую плитку, - заявил он. – Последние десять лет мы стараемся использовать только товары, производимые нашими тюменскими товаропроизводителями. Цель и задача понятна – чтобы деньги оставались на территории Тюменской области".

Сергей Медведев выразил уверенность, что плитка элит-класса будет востребована и в северных округах региона. Рассчитывает на этот рынок и руководство ялуторовского комбината. Правда, по словам Сергея Симайченкова, есть вопросы, связанные с железнодорожными тарифами, с ограничениями перевозок по автомобильным дорогам.

"Мы надеемся найти их решения с помощью и депутатов, - пояснил он. - Решением экспертного совета инвестиционного агентства проект включен в реестр и принят на сопровождение".

Варианты решения возникающих проблем, по мнению Сергея Медведева, всегда можно найти. "Нужно собрать все предложения, изучить их, и совместно с правительством отработать и принять решение", - сказал он.

22 апреля 2019 года АО "Комбинат строительных материалов" отметил свое 10-летие. "За десять лет мы произвели более трехсот тысяч квадратных метров газобетона, более 110 миллионов условных единиц силикатной продукции, - сообщил генеральный директор комбината Сергей Симайченков. - За это время из наших материалов построено множество микрорайонов. С применением стеновых блоков нашего производства построены такие социально-значимые объекты Тюмени, как Дворец бракосочетания, международный терминал аэропорта "Рощино", самая большая школа в России №63, Дворец спорта "Геолог", ТРЦ "Тюмень Сити Молл".

По итогам 2018 года Ялуторовский комбинат строительных материалов занимает первое место в России по производству силикатного стенового блока.

Борис Олейник