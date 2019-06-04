"Росгосстрах" выплачивает компенсации по советским договорам накопительного личного страхования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут получить компенсации по "дореформенным" договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба компании "Росгосстрах".

В советское время полисы — по договору страхования к бракосочетанию, "детским" договорам, смешанным договорам страхования жизни, договорам страхования дополнительной пенсии — были едва ли не в каждой второй семье. На 1 января 1992 года числилось действовавшими 52,5 млн договоров долгосрочного страхования, заключенных в Госстрахе, входившем в то время в структуру Минфина. Сумма взносов по ним составляла тогда почти 29,4 млрд рублей. Воспользоваться этими деньгами в то время, когда они были огромной суммой при пересчете в твердую валюту, россияне не смогли из-за вводившихся ограничений. В период "шоковой терапии" эти накопления, как и депозиты, стремительно обесценились.

В 1995 году государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению по аналогии с банковскими вкладами. С 2001 года "Росгосстрах", как правопреемник Госстраха, официально является уполномоченным агентом правительства РФ по выплате долгов государства по договорам накопительного личного страхования, заключенным до 1 января 1992 года.

С 2001 года "Росгосстрах" выплатил по обесценившимся "советским" договорам накопительного личного страхования более 15,7 млрд рублей. Компенсацию по ним получили около 9,5 млн человек. По оценкам специалистов "Росгосстраха", это менее трети от числа тех, кто по закону имеет право на такие выплаты.

"Возможно, кто-то не знает, что может получить компенсации по "дореформенным" договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года, — разъясняет начальник управления бухгалтерского учета "Росгосстраха" Никита Умнов. — Часто бабушки и дедушки страховали своих внуков, чтобы подарить им более или менее крупную сумму к совершеннолетию, поступлению в институт, свадьбе. Те внуки, став взрослыми, сегодня могут и не знать о наличии таких договоров. Далеко не у всех остались на руках страховые свидетельства, подтверждающие уплату взносов. Но такая ситуация поправима: в "Росгосстрахе" могут помочь проверить информацию по договорам. Для этого гражданам при обращении в расчетный центр компенсационных выплат компании надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию, имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки действия договора".

Сотрудники "Росгосстраха", по словам Никиты Умнова, проводят кропотливую работу, разыскивая договоры страхования по информации, указанной в заявлениях — причем подать их могут как сами страхователи или застрахованные, так и их наследники. Размер компенсации рассчитывается индивидуально и зависит от года рождения получателя, суммы поступивших взносов и ранее произведенных выплат, если таковые были.

"Компенсационные выплаты, конечно же, не могут полностью возместить утрату 25-летней давности, они не так велики, — поясняет он. — Но для пожилых людей и малообеспеченных россиян эти деньги могут оказаться весьма кстати. Если страхователь или застрахованный ушел из жизни, то наследникам, помимо компенсации, положена выплата в размере до шести тысяч рублей на ритуальные услуги, а это уже сумма".

Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте "Росгосстраха" в разделе "Страхование. Компенсационные выплаты" или обратившись в контакт-центр компании по телефону 8-800-200-0-900.

Документы на компенсационную выплату можно отправить по почтовому адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 110. Расчетный центр компенсационных выплат.