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На территории частного дома в Курганской области обнаружен скелет столетней давности

Происшествия, 10:47 04 июня 2019

kurgan.sledcom.ru

Доследственную проверку по факту обнаружения костных останков в Кетовском районе Курганской области проводят следователи регионального управления СКР, сообщает ведомство.

28 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в с. Митино, на территории одного из домовладений, расположенных по ул. Центральная, на глубине около 1,2 м при проведении земляных работ местный житель обнаружил скелетированные останки человека.

Предварительно установлено, что возраст данного захоронения составляет более 100 лет.

Проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# Курганская область , останки , следственный комитет

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