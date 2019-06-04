Тюменец ответит за наркопритон в районе Ватутина

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36-летний житель Тюмени за организацию наркопритона в районе Ватутина предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина с марта стал пускать в свою квартиру на ул. Рационализаторов знакомых наркоманок, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой. Гостьи приносили синтетический наркотик и делились с ним.

15 апреля в злачную квартиру нагрянули сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Хозяин жилища и три наркоманки находились в состоянии опьянения. Было возбуждено уголовное дело.

По уголовному делу утвердили обвинительный акт и направили материалы в Центральный районный суд Тюмени. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.