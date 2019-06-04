Личный прием губернатора: муниципалитеты получат средства на замену водопроводных сетей

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Более 10 млн рублей направят из бюджетов Тюменской области и Уватского района на замену ветхих водопроводных сетей и обеспечение жителей села Тугалово питьевой водой. Об этом губернатор Александр Моор проинформировал на приеме с жителями Тюменской области, который он провел 3 июня в режиме видео-конференц-связи.

В 2019 году администрация Уватского района запланировала установить блочные водоочистные станции в населенных пунктах: Яр, Софьянка, Сергеевка, Ищик и селах Тугалово и Уки.

В с. Тугалово проживают более 200 человек. В скором времени здесь планируется монтаж станции с подачей очищенной воды в водопроводные сети. Подрядчик уже ведет комплектацию оборудования, работы планируют завершить к началу июля текущего года.

Тему строительства сетевого водоочистного сооружения в селе Зиново Ялуторовского района подняла воспитатель местного детского сада "Колосок". Губернатор сообщил, что этот вопрос находится на контроле региональной и муниципальной власти. В 2019 году в селе произведут монтаж блочно-модульного здания с установкой очистных сооружений на скважину, из которой затем будет осуществляться подача очищенной питьевой воды в водопроводную сеть. В бюджете Ялуторовского района на эти цели предусмотрены денежные средства более 4 млн рублей. Глава региона поручил обеспечить выполнение необходимых мероприятий и монтажных работ, чтобы до 30 сентября 2019 года в селе Зиново были установлены сетевые водоочистные сооружения.

Жительница Викуловского района обратилась с вопросом о реконструкции железобетонного моста через реку Ик в д. Иковское. В настоящее время подрядная организация приступила к подготовительным работам по переустройству инженерных коммуникаций. Завершение реконструкции и открытие движения по обновленному мосту планируется до конца текущего года.

Ольга Михайловна из поселка Курья Вагайского района попросила главу региона решить проблему с ремонтом участков дороги Тобольск – Байгара – Первые Салы, общая протяженность которых составляет 13 км. Александр Моор пояснил, что деньги из областной казны на эти цели предусмотрены, работы завершат в текущем строительном сезоне.