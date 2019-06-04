Квитка: победа в предстоящих выборах – наша приоритетная задача

фото «Единой России» фото «Единой России»

Приоритетные направления работы в каждом регионе Уральского федерального округа в осеннюю избирательную кампанию обозначили на заседание Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" в Кургане под председательством руководителя Уральского МКС, члена президиума генсовета партии, депутата Госдумы Ивана Квитки.

По его словам, в современных политических условиях все структурные подразделения "Единой России" в регионах УФО должны быть нацелены на общий победный результат, работать четко и слаженно. При этом важно соответствовать заданным стандартам организации выборов, обеспечить условия высокой политической конкуренции, открытости и легитимности.

"Мы концентрируем свое внимание на выборах. Сегодня это одно из ключевых направлений деятельности МКС, которое обозначил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак", – добавил он.

Депутат подчеркнул, что 8 сентября в субъектах Уральского федерального округа состоятся выборы губернаторов Курганской и Челябинской областей, выборы депутатов городских дум в Кургане, Салехарде и районных Советов депутатов в Челябинске. "Пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы от Свердловской области и довыборы в Тюменскую областную думу, думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Законодательные Собрания Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Состоятся выборы и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления", – рассказал Квитка.

В ходе заседания, основываясь на заключениях профильных комиссий Уральского МКС, были обозначены приоритетные направления работы в каждом регионе в осеннюю избирательную кампанию. "Благодаря деятельности комиссии по организации и проведению выборов и активному взаимодействию региональных отделений партии мы имеем четкое понимание электоральных особенностей каждого субъекта УФО, каждого муниципального образования. Знаем актуальные темы, волнующие людей на местах", – подчеркнул депутат.

"Уверен, что созданная в МКС система координации работы региональных отделений "Единой России" в очередной раз покажет свою результативность, позволит продолжить масштабные проекты, направленные на укрепление благосостояния граждан, и приведет нас к победе", – резюмировал руководитель Уральского МКС.