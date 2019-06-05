Новую "Ёлочку" возведут в Ишиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство нового корпуса началось в детском саду № 5 "Ёлочка" в Ишиме.

По информации руководителя подрядной организации ООО "Стройимпульс" Игоря Олейникова, в настоящее время завершаются земляные работы по устройству котлована. Вскоре строители перейдут к закладке фундамента, сообщает пресс-служба администрации города.

Возведение коробки нового двухэтажного корпуса будет произведено до 1 октября, чтобы воспитанники могли вернуться в главное здание. Сейчас из 310 детей, посещающих детский сад, 209 распределены по другим дошкольным учреждениям города, 50 отправились в летние отпуска с родителями, остальные размещены в корпусе на ул. Телефонной.

"Новый детский сад на 150 мест было решено строить вместо двух деревянных корпусов 1937 года постройки, давно выработавших полезный ресурс, устаревших морально и физически. Такое поручение дал бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время рабочего визита в Ишим. Действующий губернатор Александр Моор поддержал решение, из областного бюджета было выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации и строительство. Мы очень благодарны правительству региона за оказанную поддержку. Новый корпус позволит не только создать дополнительные места, он будет современным, функциональным и украсит центр города", - подчеркнул глава Ишима Фёдор Шишкин.

Новый корпус планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Соб. инф.