Офис по продвижению тюменской продукции в округа отслеживает потребности покупателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Офис продвижения тюменской продукции - основной инструмент в работе с Ямалом и Югрой. Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы.

"Мы субсидируем не затраты транспортных расходов производителей, а работу группы специалистов, которые ежедневно мониторят ситуацию – географию и объемы поставок, ассортиментную линейку, наличие или отсутствие на полках нужных объемов той или иной продукции. И на основе этих данных работаем с производителями. В результате за один год мы на 31 процент в денежном выражении увеличили стоимость продукции, которая поставлена в автономные округа", - пояснил он.

Сельхозярмарки в 2018 году с большим успехом прошли в шести городах Югры – Ханты-Мансийске, Когалыме, Лангепасе, Югорске, Нефтеюганске, Нягани и в шести городах Ямала – Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Тарко-Сале, Губкинском, Пурпе. Реализована 323,1 тонна продукции на 44,635 млн рублей.

Как напомнил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, ярмарки задумывались и проводятся для дальнейшего укрепления межрегиональных связей и расширения торгово-экономического сотрудничества в продвижении продукции и насыщения рынка автономных округов высококачественными и безопасными продуктами. И эту задачу они выполнили.

"Ярмарки – это, прежде всего, знакомство покупателя с товаром, - пояснил он. – После каждой ярмарки тюменские производители продолжали работу с местными торговыми сетями и понравившиеся северянам продукты стали появляться на прилавках магазинов на постоянной основе, по тем же ярмарочным ценам".

По мнению Андрея Пантелеева, крупные федеральныхе торговые сети тоже стали ориентироваться на потребности покупателей, которые чаще всего предпочитают продукт, произведенный в своем регионе, а не привезенный за три тысячи километров.

В целом мероприятия по продвижению местных товаропроизводителей позволили увеличить долю их продукции в общем объеме оборота продовольственной группы товаров в торговых сетях Тюменской области на начало 2019 года до 48%.

Анализ продовольственного рынка области позволяет делать выводы, что рост объемов производства готовой продукции на отдельных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности способствовал расширению географии поставок за пределы области и сокращению ввоза аналогичной продукции из других регионов России.

"В целом по обороту розничной торговли на душу населения Тюменская область входит в десятку регионов Российской Федерации – седьмое место, и занимает третье место среди регионов Уральского федерального округа". – сообщил Андрей Пантелеев.

Вопрос обеспечения населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами, по мнению председателя комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, совсем не праздный и требует повседневного внимания.

Борис Олейник