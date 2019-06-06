Ишимские медики сдали нормы ГТО

| Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим | Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим

Коллектив областной больницы №4 занял первое место в общекомандном зачете летнего фестиваля ГТО среди взрослого населения Ишимского района.

В спортивном фестивале от медицинского учреждения участвовал 31 человек. Они выполнили весь комплекс упражнений: отжимания, подтягивания, бег, прыжки, метание, стрельбу и другие.

Среди медицинских сотрудников, сдававших нормы ГТО, в каждой возрастной категории были победители. Среди молодежи в тройку лучших вошла младшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации Анастасия Штефан, занявшая третье место.

Среди взрослого населения первые места заняли врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Колмаков и врач-акушер-гинеколог Никита Прокофьев, каждый в своей возрастной категории. На втором месте рентгенэндоваскулярный хирург Сергей Пермяков. Третье место у бухгалтера Светланы Рейсих и медицинского статистика Оксаны Макеевой.

"Продемонстрировать свою хорошую физическую форму в дальнейшем смогут все желающие сотрудники больницы, - отметил главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев. - Мы видим положительную реакцию и неподдельные эмоции, ведь спорт позволяет снять стресс, забыть обо всех проблемах, получить новые впечатления. Вместе с тренировкой тела, поддержанием хорошей формы мы будем стараться прививать привычку к здоровому образу жизни".

| Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим | Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим

Соб. инф.