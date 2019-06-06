Более двадцати одного миллиарда рублей инвестировано в тюменские предприятия АПК

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

На сумму более 21 млрд рублей реализуются инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства Тюменской области по данным на 6 июня 2019 года. Об этом рассказала на встрече с руководителями ведущих предприятий заместитель директора регионального департамента АПК Наталья Огородникова, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Компании, работающие в сфере агропромышленного комплекса, активно пользуются господдержкой. Чтобы стимулировать развитие предприятий отдельных подотраслей с менее высокой окупаемостью, мы увеличиваем для них объемы поддержки. В ближайшее время особое внимание будет уделено ускоренному развитию рыболовства и рыбоводства, поддержке фермерства, экспорту", - подчеркнула Наталья Огородникова.

Успешность реализации проекта "Экспортный марафон" в 2018 году отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин. "При поддержке правительства региона были проведены десятки бизнес-миссий тюменских экспортеров за рубеж и в регионы страны, организовано участие в международных выставках, сотни семинаров и консультаций. Все это помогло увеличить количество предприятий-экспортеров и заключить более 30 контрактов с партнерами для реализации продукции", - сказал он.

Директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов выделил две главные задачи дальнейшего развития экономики Тюменской области.

"Объем инвестиций в основной капитал не должен составлять менее 25 процентов от валового регионального продукта и через пять лет важно создать не менее 44 тысяч новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства к уже имеющимся 218 тысячам рабочих мест", - пояснил Леонид Остроумов.

Отметим, в обсуждении вопросов развития экономики приняли участие более 50 руководителей компаний – членов и партнеров ТПП Тюменской области.