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7 июня Тюмень остается во власти северного ветра

Общество, 07:30 07 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 19 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 7 июня, прогнозирует сервис Gismeteo. При этом потепление ожидается ближе к 17 часам, днем - плюс 12, плюс 13 градусов.

Синоптики обещают пасмурную погоду с дождем, хотя после обеда возможно солнце будет проглядывать из-за туч. Ветер в течение дня преимущественно северный. Его скорость составит 6-8 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Об усилении ветра предупредило граждан и Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Атмосферное давление остается пониженным 743-748 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 27 минут. Долгота дня составит 17 часов 41 минуту.

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# ветер , погода в Тюмени

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