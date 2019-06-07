7 июня Тюмень остается во власти северного ветра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 19 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 7 июня, прогнозирует сервис Gismeteo. При этом потепление ожидается ближе к 17 часам, днем - плюс 12, плюс 13 градусов.

Синоптики обещают пасмурную погоду с дождем, хотя после обеда возможно солнце будет проглядывать из-за туч. Ветер в течение дня преимущественно северный. Его скорость составит 6-8 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Об усилении ветра предупредило граждан и Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Атмосферное давление остается пониженным 743-748 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 27 минут. Долгота дня составит 17 часов 41 минуту.