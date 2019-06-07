Доступность и качество медпомощи в Казанском районе оценили депутаты облдумы

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Депутаты социального комитета оценили доступность и качество первичной медицинской помощи в Казанском районе, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Депутаты познакомились с работой фельдшерско-акушерских пунктов в дер. Песчаное, в с. Огнёво и посетили областную больницу № 14 им. В. Н. Шанаурина в с. Казанское.

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Виктор Рейн отметил, что каждый приезд в муниципальный район демонстрирует объемы и интенсивность работы, которая ведется в Тюменской области по всем направлениям от экономики до социальной сферы. "Села благоустраиваются, решаются жилищные вопросы, растет качество медицинских услуг", - отметил он. Депутат считает, что будущее за селом, так как уже сейчас из-за роста численности городских проблем, у людей все чаще появляется желание переехать в деревню.

Вице-спикер подчеркнул, что одна из главных проблем сельских территорий – это нехватка кадров. И в Казанском районе эта проблема существует. По мнению Рейна, нужно вести кадровый регистр, который поможет быстрее находить нужных специалистов.

Парламентарий отметил особый вклад правительства области в сохранение фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах и поддержал просьбу местных врачей об оснащения ФАПов приборами для ЭКГ.

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Добавим, в Казанской районной больнице работают 48 специалистов с высшим медицинским образованием, 204 специалиста со средним медицинским образованием.

На сегодня больнице не хватает восемь врачей: двух участковых терапевтов, хирурга, отоларинголога, ортопеда, эндоскописта, стоматолога и врача скорой помощи. Есть потребность и в специалистах среднего медперсонала.

Для решения проблемы обеспечения кадрами в настоящее время по целевому набору в Тюменском государственном медицинском университете обучается 25 человек.

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в областной больнице № 14 им. В. Н. Шанаурина на 2020 год запланировано приобретение передвижного мобильного фельдшерско-акушерского пункта для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных деревень, в том числе с численностью населения менее 100 человек.