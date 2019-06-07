Ишимские котельные переоборудуют к отопительному сезону

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

На 13 котельных Ишима в летний период будет заменено оборудование. Работы выполнят в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов, сообщает пресс-служба городской администрации.

По инвестиционной программе ПАО "СУЭНКО" предстоит отремонтировать около 900 метров сетей теплоснабжения на ул. Шаронова, 40 лет Победы, Казанской. Это позволит обеспечить безаварийную работу систем в зимний период, снизить потери тепловой энергии.

Для повышения надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций будет выполнено 33 мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Специалисты заменят более восьми километров сетей водоснабжения и около пяти водоотведения.

Наиболее значимые объекты - это ремонт водопровода на ул. Цветочной, 40 лет Победы. Ремонт сетей водоснабжения на ул. Электрической, от Заводской до Кондукторской, в границах от Джамбула до Сибирской, 65 и ремонт канализации по улицам Казанской, Луначарского, Чехова, Большой, Привокзальной, 8 Марта, Паровозной, Энгельса, Малой Садовой, Шаронова.

Главой города Федором Шишкиным поставлена задача завершить подготовку к отопительному сезону до конца летнего периода.

Соб. инф.