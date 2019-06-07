Занятия проекта "Спортивный заряд" будут проходить на новой площадке

| Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте | Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте

Впервые утренняя зарядка проекта "Спортивный заряд" прошла на площади Европы в Тюмени в 6 часов 30 минут 7 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Занятия провели активные тюменцы Кирилл Сергеев и Вадим Шимин. Занятия на площади Европы будут организовывать в 6 часов 30 минут с понедельника по пятницу. По выходным зарядки будут начинаться здесь в 8 часов.

По традиции зарядка прошла на Городской площади. За 15 минут занятий под руководством тренера сети фитнес-клубов "Cityfitness&Cityfox" Ольги Савко участники размялись и получили заряд бодрости на целый день.

В администрации Тюмени отмечают, что бесплатная утренняя зарядка с тренерами спортивных клубов Тюмени становится все популярнее среди горожан. В выходные занятия начинаются в сквере Комсомольский (центральная площадка), экопарке Затюменский (площадка рядом с базой ДЮСШ № 2) и Гилевской роще (площадка для воркаута) в 9 часов.

Все желающие позаниматься перед началом рабочего дня могут присоединиться к проекту "Спортивный заряд" в пятницу в 8 часов 30 минут на девяти площадках. Более подробно о проекте, в том числе об адресах, где проводятся тренировки, можно узнать на портале "Тюмень – наш дом" и в группе "Спортивный заряд" во ВКонтакте.