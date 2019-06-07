Запсибкомбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой на новых условиях

| Фото: Запсибкомбанк во Вконтакте | Фото: Запсибкомбанк во Вконтакте

Запсибкомбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой на новых условиях: семьи, в которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, могут оформить ипотеку в Запсибкомбанке под 5 % годовых на весь срок кредита.

Оформление ипотеки с такой ставкой доступно во всех офисах банка.

Теперь семьи с детьми могут позволить себе квартиру большей площади. При новой ставке 5 % – та же долговая нагрузка, что и при покупке меньших квадратов. Пример расчета ипотеки для семьи, состоящей из двух взрослых и трое детей, с совокупным доходом 58 тыс. рублей предложен здесь.

"Поддержка семей с детьми упрощает решение жилищного вопроса. Теперь можно приобрести квартиру большей площади и платить в месяц банку столько же, сколько бы вы платили за квартиру меньшей площади. Если сложить компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям: трое и более детей, которую предоставляет государство, с материнским капиталом, средства которого можно также направлять на погашение ипотеки, получится более 900 тысяч рублей, во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Также напомню, при покупке жилья в ипотеку можно оформить налоговый вычет и со стоимости квартиры, и со стоимости процентов, уплаченных по ипотеке. Итого семья может вернуть "живыми" деньгами с покупки недвижимости до 650 тысяч рублей. Это довольно весомая сумма. Оформить заявку на ипотеку под 5 процентов можно как в офисе, так и на сайте Запсибкомбанка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.