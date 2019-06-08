Тюменский сенатор посетил Омутинский район

Фото пресс-службы Омутинского района Фото пресс-службы Омутинского района

Учреждения социальной сферы и предприятия агропромышленного комплекса посетил член Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов во время рабочего визита в Омутинский район.

Директор районного центра занятости населения Анна Грибачева рассказала сенатору, что на учете состоит 55 безработных. Это 0,69% процентов от экономически активного населения. При этом в банке данных есть 222 вакансии.

"Уровень образования безработных не всегда соответствует заявленным профессиональным критериям. К тому же большая часть свободных рабочих мест находится в селе Омутинское, и не всем удобно и выгодно ездить в райцентр. Таких безработных - больше половины. Ежедневно в службу занятости в среднем обращается десять человек, с целью поиска работы, получения консультации, за выплатой пособия", - пояснила директор центра занятости.

В Омутинской средней школе №2 Павлу Тараканову рассказали о работе летнего детского оздоровительного лагеря. Первая смена, на которой отдохнут более 400 детей, открылась 3 июня. Рядом со школой находится центр внешкольной работы. Здесь сенатор смог увидеть, как сельские ребятишки занимаются робототехникой. Павел Тараканов побывал и на тренировке омутинских спортсменов в местном физкультурно-оздоровительном центре.

Во время встречи с руководителями сельхозпредприятий обсуждались вопросы развития мясного скотоводства. Около 90% всего имеющегося в Тюменской области поголовья племенного чистопородного крупного рогатого скота мясных пород сосредоточено в омутинском ООО "Бизон". Сенатор высоко оценил работу предприятия.

"Направление энергии крупных предприятий на развитие начинающих фермерских хозяйств должно дать дополнительный экономический импульс развитию мясной отрасли не только в вашем районе, но и в стране в целом. Это должно уберечь молодых предпринимателей от возможных ошибок и проблем. Предложения, направленные на расширение возможностей внедрения грантовой поддержки начинающим фермерам мы обязательно доведем до министерства сельского хозяйства", - сказал он.

В 2018 году на бывшей ферме Красноярская было создано хозяйство, которое планирует развивать в районе экотуризм. В нем также побывал Павел Тараканов. Здесь уже содержится более 80 пятнистых оленей, есть маралы, зубры, в рукотворные водоемы запущены форель, мальки карпа, окуня. В настоящее время ведется работа по благоустройству - засеваются травой газоны, обустраиваются подъездные пути и автостоянка. Первых экотуристов планируется принять в конце лета.

Во второй половине дня Павел Тараканов провел встречу с главами сельских поселений и личный прием граждан. За помощью в решении проблем к сенатору обратилось семь человек.

Соб. инф.