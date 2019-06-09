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Югра укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

Политика, 15:06 09 июня 2019

admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключили губернатор Югры Наталья Комарова и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Соглашение подписано на пятилетний срок, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились о сохранении и развитии ранее сложившихся отношений. Так, регионы будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, ЖКХ, науки, туризма, семейной политики и многих других.

В рамках своих компетенций Югра и Челябинская область будут создавать условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, соглашением предусмотрено взаимодействие при выработке совместных решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, включая привлечение иностранного капитала.

Также стороны урегулировали отношения в части установления и расширения деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства, обмена опытом в сферах здравоохранения, занятости населения, образования, молодежной политики и по многим другим вопросам.

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# Петербургский международный экономический форум , ХМАО

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