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Тоболячка потратила все деньги с найденной банковской карты

Происшествия, 15:05 11 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска нашла на детской площадке кредитную карту и сняла с нее более 75 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с заявлением о хищении денег обратился мужчина. Он долгое время не пользовался кредиткой, а когда хотел снять деньги, обнаружил их пропажу. В банке мужчине подтвердили, что с его карты снимали денежные средства суммами, не превышающими 1 тыс. рублей.

Полицейские задержали 31-летнюю тоболячку, подозреваемую в хищении. Безработная женщина пояснила, что нашла кредитную карту во время прогулки с ребенком на детской площадке и в последующем расплачивалась ей в продуктовых магазинах, а также приобрела ноутбук. Когда деньги закончились женщина выкинула карту.

Задержанная свою вину признала. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

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# банковская карта , Тобольск

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