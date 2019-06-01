Тоболячка потратила все деньги с найденной банковской карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска нашла на детской площадке кредитную карту и сняла с нее более 75 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с заявлением о хищении денег обратился мужчина. Он долгое время не пользовался кредиткой, а когда хотел снять деньги, обнаружил их пропажу. В банке мужчине подтвердили, что с его карты снимали денежные средства суммами, не превышающими 1 тыс. рублей.

Полицейские задержали 31-летнюю тоболячку, подозреваемую в хищении. Безработная женщина пояснила, что нашла кредитную карту во время прогулки с ребенком на детской площадке и в последующем расплачивалась ей в продуктовых магазинах, а также приобрела ноутбук. Когда деньги закончились женщина выкинула карту.

Задержанная свою вину признала. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.