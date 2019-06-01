Тюменские победители Национального чемпионата WorldSkills Russia получили региональные награды

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Тюменские участники финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Казани достойно представили регион на престижных соревнованиях, подтвердили свой профессиональный уровень. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, приветствуя тюменских победителей и финалистов WorldSkills Russia-2019.

"Полученный вами бесценный опыт поможет в достижении новых вершин. Поздравляю вас от имени правительства региона и губернатора Тюменской области с победой. Эту радость с вами разделяют те, кто вас поддерживал, - ваши тренеры, преподаватели, ваши семьи и близкие", - сказал Владимир Сысоев.

В финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019 среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет выступали 1 тыс. 513 конкурсантов из разных регионов страны и иностранных государств, а также 363 конкурсанта-юниора. Тюменскую область в финале представил 21 человек. Сборная региона завоевала 8 медалей различного достоинства.

Первое место в номинации "Кондитерское дело" среди юниоров заняла учащаяся школы № 7 Варвара Шабанова. Вторым в номинации "Кирпичная кладка" стал студент многопрофильного колледжа ТИУ Юрий Решетников. В компетенции "Сантехника и отопление" серебро у студента Тобольского многопрофильного техникума Евгения Комухаева.

Студент Тюменского техникума питания коммерции и сервиса Егоров Максим стал третьим в номинации "Кондитерское дело". Также бронзовыми призерами чемпионата признаны: студент Тюменского колледжа водного транспорта Даниил Пономарев в номинации "Поварское дело". Алексей Давыдов из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства в "Сварочных технологиях". Ризван Сабиров, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства в номинации "Сухое строительство и штукатурные работы". В "Визуальном мерчендайзинге" бронзовую медаль завоевала юниор Диана Алыкова, ДШИ "Гармония". Медальон за профессионализм завоевали участницы компетенции "Туризм" - Кристина Бажина и Светлана Мочалина, Тюменский техникум питания коммерции и сервиса.

Владимир Сысоев вручил победителям и финалистам WorldSkills Russia-2019 и их тренерам благодарственные письма губернатора Тюменской области. Варвара Шабанова и другие победители и призеры поблагодарили правительство региона за внимание к развитию движения WorldSkills и помощь в подготовке к соревнованиям.

Заместитель губернатора пожелал ребятам дальнейшего профессионального роста и попросил их поделиться со сверстниками полученными во время участия в соревнованиях опытом и знаниями.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко