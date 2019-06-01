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Югорчанин убил пенсионерку и поджег ее дом

Происшествия, 12:42 13 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве пожилой женщины, осудят в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В одном из домов садово-огороднического товарищества было обнаружено тело 71-летней женщины. В комнате, где находилась погибшая, имелись следы пожара.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Нижневартовска, проживающий в этом же садово-огородническом товариществе. Пьяный мужчина пришел к пенсионерке за деньгами на алкоголь. Женщина сделала ему замечание, после чего он ударил ее подручным предметом по голове, поджог дом и скрылся.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. За совершение преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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# Нижневартовск , пенсионерка , убийство

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