Югорчанин убил пенсионерку и поджег ее дом

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве пожилой женщины, осудят в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В одном из домов садово-огороднического товарищества было обнаружено тело 71-летней женщины. В комнате, где находилась погибшая, имелись следы пожара.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Нижневартовска, проживающий в этом же садово-огородническом товариществе. Пьяный мужчина пришел к пенсионерке за деньгами на алкоголь. Женщина сделала ему замечание, после чего он ударил ее подручным предметом по голове, поджог дом и скрылся.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. За совершение преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.