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Браконьеров из Викуловского района подвел фонарь

Происшествия, 18:32 13 июня 2019

ebftour.ru | Фото: ebftour.ru

На 1 млн рублей оштрафованы двое жителей Викуловского района. Мужчин застали в лесу за выслеживанием животных в запрещенные для охоты сроки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что ночью 15 марта молодые люди на автомобиле с ружьем поехали в лес. Один из них управлял машиной, а другой освещал лес фонарем. Луч, не похожий на свет фар, заметили сотрудники ГИБДД.

Полицейские заподозрили, что в лесу браконьеры выслеживают животных и связались с охотинспекторами. В салоне автомобиля был обнаружен фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы.

Суд назначил каждому подсудимому штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Ружье, фонарь и гильзы будут уничтожены.

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# браконьерство , Викуловский район , суд , штрафы

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