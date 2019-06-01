Браконьеров из Викуловского района подвел фонарь

| Фото: ebftour.ru | Фото: ebftour.ru

На 1 млн рублей оштрафованы двое жителей Викуловского района. Мужчин застали в лесу за выслеживанием животных в запрещенные для охоты сроки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что ночью 15 марта молодые люди на автомобиле с ружьем поехали в лес. Один из них управлял машиной, а другой освещал лес фонарем. Луч, не похожий на свет фар, заметили сотрудники ГИБДД.

Полицейские заподозрили, что в лесу браконьеры выслеживают животных и связались с охотинспекторами. В салоне автомобиля был обнаружен фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы.

Суд назначил каждому подсудимому штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Ружье, фонарь и гильзы будут уничтожены.