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Тюменские спектакли представят на международном фестивале

Общество, 14:00 14 июня 2019

Вадим Балакин | Фото: Вадим Балакин

Спектакли Тюменского драматического театра "Испанская баллада" и "Анна Франк" представят на международном фестивале в Липецке в первой декаде октября, рассказал директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев.

"Организаторы Липецкого международного театрального фестиваля написали нам, что готовы взять любой тюменский спектакль - наши постановки пользуются успехом у театралов. Мы приняли решение представить спектакль "Испанскую балладу" еще до премьеры - уже во время репетиций было видно, что спектакль получится интересным", - уверен он.

Напомним, премьера спектакля "Испанская баллада" по роману Лиона Фейхтвангера состоится в Тюмени 14 июня в 19 часов. Оценить новую работу режиссера-балетмейстера Сергея Захарина и его команды можно также 15 и 16 июня в 18 часов.

Драма в двух действиях "Испанская баллада" закроет 161-й театральный сезон 30 июня.

Летом тюменские артисты отправятся в "Большие гастроли", обменявшись сценами с пермским "Театр-Театром". Пермяков пригласят на тюменские постановки "Три товарища", "С любимыми не расставайтесь", "Ханума", "Сказка 1001 ночи", "Молодость". Кроме того, в августе, сентябре и октябре – в Калининграде, Бресте и Липецке будут представлены спектакли тюменских актеров и режиссеров.

Ирина Ромашкина

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# гастроли , Сергей Осинцев , Тюменский драматический театр

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