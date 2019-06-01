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Ямальца осудят за незаконную организацию азартных игр

Происшествия, 18:48 14 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр, осудят в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Злоумышленник с июня 2017 года по сентябрь 2018 года проводил азартные игры с использованием персональных компьютеров в качестве игровых автоматов. Факт незаконной игорной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками полиции. Игровое оборудование изъято.

Следствием собрано достаточно доказательств вины, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# азартные игры , Новый Уренгой

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