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О финансах младшеклассники узнают из методичек Банка России

Экономика, 13:27 14 июня 2019

cbr.ru | Фото: cbr.ru

Методические материалы "Введение в финансовую грамотность" для начальной школы разработали в Банке России, сообщает пресс-служба регулятора.

Тематика пособия органично встраивается в программу начального общего образования. В ней использован игровой подход и побуждение учеников к самостоятельному мышлению.

Методички содержат семь тем по финансовой грамотности, а учителю предоставляется возможность составить из предложенных учебных материалов собственный сценарий как целого занятия, так и его фрагмента.

"Введение в финансовую грамотность" было представлено на стенде Банка России в рамках Московского международного салона образования–2019 и вызвало интерес у педагогического сообщества.

Актуальность пособия подтвердила апробация, которая прошла в четырех регионах России. Участвовавшие в ней учителя отметили доступность изложения материала и богатый иллюстрационный материал.

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# Банк России , начальная школа , образование

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