Александр Моор поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

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Медицинским работникам Тюменской области вручили государственные и региональные награды. Во время торжественного собрания в ДК "Нефтяник" глава региона Александр Моор поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер за работу.

"В Тюменской области много талантливых врачей, фельдшеров и медицинских сестер, которые пришли в профессию по призванию. Мы проводим большую работу по развитию здравоохранения. Строим и реконструируем медучреждения, оснащаем поликлиники и больницы современным оборудованием. На протяжении многих лет регион помогает бюджетникам, в числе которых и медицинские работники, решать жилищный вопрос. В поле постоянного внимания и зарплаты сотрудников медицинских учреждений", - отметил он.

Жители городов и сельских территорий должны получать одинаково качественную медицинскую помощь, подчеркнул губернатор, напомнив, что в области строят ФАПы в удаленных населенных пунктах и внедряют цифровые телемедицинские технологии, постоянно обновляют парк реанимационных и санитарных автомобилей.

"Но даже самые последние разработки, изобретения никогда не дадут желаемого результата без грамотных специалистов, которые ответственно подходят к работе, тем более когда главный смысл и цель работы – сохранение здоровья и жизни людей", - подчеркнул Александр Моор, пожелав медицинским работникам здоровья и счастья.

Напомним, в государственных учреждениях здравоохранения Тюменской области работают более 30 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. врачей и 13 тыс. средних медработников. Все они высококлассные специалисты опытные и преданные своему делу. В этом году высокие звания, награды и благодарности различного уровня получили 36 человек.

Почетной грамоты Министерства здравоохранения РФ удостоены 12 человек. Среди награжденных участковые терапевты Надежда Бильтрикова из Казанского района и Наталья Бирюкова из Тобольска, медсестры Алевтина Барабанщикова из Сорокино, Татьяна Нагорнова из Ярково, Нина Распопова из Тюменской клинической больницы №1, педиатры Светлана Лобанова из Заводоуковска и Наталья Плотникова из тюменской городской поликлиники № 12, главврач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин и завотделением областной клинической больницы №2, невролог Михаил Хацкелевич.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд нагрудный знак "Отличник здравоохранения" и личные поздравления губернатора получили судебно-психиатрический эксперт Областной клинической психиатрической больницы Александр Курзин, завотделением родильного дома №3 Елена Семенова и медсестра областного перинатального центра Тамара Шилкова.

Директор департамента здравоохранения Инна Куликова и вице-спикер облдумы Виктор Рейн вручили награды сельским врачам и фельдшерам. Почетной грамоты удостоен терапевт упоровской районной больницы Николай Ямов за первое место в номинации "Лучший земский врач и Дмитрий Боровицкий из Областной больницы №19, занявший первое место в номинации "Лучший фельдшер на селе".

Помимо врачей, фельдшеров и медсестер, слов признательности удостоены и трудовые коллективы. Ректор Тюменского государственного медицинского университета Ирина Медведева за многолетнее активное сотрудничество и значительный вклад в развитие высшего образования поблагодарила областной перинатальный центр, центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь", Областное бюро судебно-медицинской экспертизы", "Медицинский город" и коллектив Областной инфекционной клинической больницы.

Татьяна Тихонова