Авиабомба времен войны обезврежена в центре Берлина

Около 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с обнаружением в центре Берлина авиабомбы времен второй мировой войны. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. Об этом сообщают "Вести.Ru".

Американская 10-киллограммовая бомбы была обнаружена во время строительных работ, проводимых неподалеку от центральной площади Берлина Александерплац. После эвакуации жителей началась операция по обезвреживанию боеприпаса, успешно законченная к 01 часу 45 минутам по местному времени.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн авиабомб различных калибров, более 20% из которых не разорвались. В результате до сих пор рабочие при проведении земляных и строительных работ обнаруживают взрывоопасные предметы раз в несколько месяцев. Как правило, угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой в Германии была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года, когда из-за операции по обезвреживанию авиабомбы свои жилища были вынуждены временно покинуть около 60 тысяч человек.