Тюменские футболисты отправятся на финал спартакиады учащихся России

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Сборная Тюменской области, полностью составленная из воспитанников ФК "Тюмень" 2004 года рождения, стала победителем футбольного турнира второго этапа летней Спартакиады учащихся, сообщает пресс-служба клуба.

Ключевой для сибиряков стала победа на своем поле над сборной Свердловской области, занявшей второе место, – 3:2. Дубль у хозяев сделал лидер команды Иван Зазвонкин. Тюменцы также нанесли поражение курганцам (6:0) и разошлись миром с челябинцами, финишировавшими на третьей позиции (0:0).

Финальный этап спартакиады с 25 июля по 2 августа пройдет в Саранске.