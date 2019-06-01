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Тюменские футболисты отправятся на финал спартакиады учащихся России

Спорт, 13:48 17 июня 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Сборная Тюменской области, полностью составленная из воспитанников ФК "Тюмень" 2004 года рождения, стала победителем футбольного турнира второго этапа летней Спартакиады учащихся, сообщает пресс-служба клуба.

Ключевой для сибиряков стала победа на своем поле над сборной Свердловской области, занявшей второе место, – 3:2. Дубль у хозяев сделал лидер команды Иван Зазвонкин. Тюменцы также нанесли поражение курганцам (6:0) и разошлись миром с челябинцами, финишировавшими на третьей позиции (0:0).

Финальный этап спартакиады с 25 июля по 2 августа пройдет в Саранске.

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# спартакиада учащихся , ФК Тюмень , футбол

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