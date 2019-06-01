Объемы жилищного строительства увеличат в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Перспективы жилищного строительства в Уватском районе обсудили глава Сергей Путмин и заместитель председателя областной думы Виктор Рейн в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Уватский район очень интересен и перспективен с учетом того, что имеет уникальный природный ресурс – нефть. Кроме того, область увидела и аграрную составляющую: здесь может развиваться мясное скотоводство. При этом очень важно связать развитие экономики, создание новых рабочих мест, привлечение специалистов и обеспечение их жильем", – отметил Виктор Рейн.

Под руководством депутата находятся три партийных проекта, один из которых – "Свой дом" – связан с возведением индивидуального жилья. В результате работы данного проекта, по словам Виктора Рейна, появился Центр малоэтажного строительства. Имея 14 партнеров, центр претендует стать одним из операторов строительства жилья.

"Координация действий в сфере частного строительства может существенно помочь людям. В первую очередь в части прохождения всех многочисленных согласований, оформления проектной документации, подключения к сетям. Кроме того, грамотные консультации по применению современных технологий, материалов, конструктивных решений и помощь в подборе подрядчиков могут удешевить и повысить качество индивидуального жилищного строительства", – подчеркнул глава Уватского района Сергей Путмин.

Бум жилищного строительства в Уватском районе пришелся на период с 2008 по 2014 годы. Тогда прошла застройка таких микрорайонов, как Центральный, Мишино и Кирсарай в Увате, Белый Яр в Туртасе, Трухино в селе Демьянское. В среднем в год вводилось около 15 тыс. кв. метров индивидуального жилья.

Сегодня в районе есть предпосылки для увеличения объемов жилищного строительства. Это связано с решением губернатора о необходимости инженерного обеспечения участков. Под застройку готов, например, микрорайон Дорожников в Туртасе. Здесь располагается 223 земельных участка для ИЖС: уже выделено 55, из которых 33 – многодетным семьям.