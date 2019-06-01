Новый цех запустит "Пышма-96" в 2019 году

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Открытие нового цеха для увеличения воспроизводства и восстановления популяции осетра планирует в 2019 году предприятие по производству рыбы "Пышма-96". Объем инвестиций в проект составит около 30 млн рублей, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Также на предприятии намерены наладить производство кормов, построить цех для переработки рыбы, создать рынок живой рыбы и научно-исследовательский центр.

К 2022 году компания намерена обеспечить рыбную отрасль качественным и жизнестойким рыбопосадочным материалом сиговых рыб в объеме более 200 млн личинок и 60 млн штук молоди в год, а также вырастить 180 тыс. штук десятиграммовой молоди радужной форели.

В настоящее время "Пышма-96" на площадях 120 га выращивает до 100 тонн осетровых в год. На предприятии выращивают около 10 видов рыб и работает около 35 человек. Основные потребители продукции – предприятия рыбопереработки и торговые сети.