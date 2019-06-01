Высшая школа экономики примет участие в создании тюменского НОЦ

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Сопровождать программу создания Западно-Сибирского НОЦ и оценивать ее эффективность будет национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи губернатора Тюменской области Александра Моора и делегации университета во главе с ректором Ярославом Кузьминовым 17 июня.

Глава региона поблагодарил гостей за проявленный интерес к Тюменской области и возможность обсудить совместные проекты. Он напомнил, что разработки и экспертные рекомендации Высшей школы экономики используются на самом высоком уровне во всех отраслях экономики и общественной жизни России.

"Нам был оказан большой кредит доверия, когда в послании Федеральному Собранию президент отметил регион как наиболее готовый к созданию научно-образовательного центра. Сейчас мы на стадии разработки программы НОЦ и подачи документов, сопровождение хода ее реализации, оценка эффективности и корректировка очень важны. Хотелось бы получить экспертизу такого университета, как Высшая школа экономики", - обратился Александр Моор к делегации.

Губернатор подчеркнул, что все три субъекта - Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - намерены создать НОЦ, в первую очередь, ради новых возможностей и развития образования всех уровней, науки и промышленности. Главный синергетический эффект от проекта он видит в самореализации молодого поколения на территории родного региона.

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков представил участникам рабочей встречи программу развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра. В частности, одними из приоритетных направлений он назвал биобезопасность растений, животных и человека, а также цифровую трансформацию нефтегазовой отрасли. Большое внимание авторы проекта НОЦ уделят онлайн-образованию.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заметил, что Тюменская область обладает определенной уникальностью в экономике и образовательной сфере, а также служит местом притяжения для людей из других регионов. Одним из смыслов создания НОЦ он считает развитие образования и науки как равноправного будущего сектора экономики территории. По его мнению, онлайн-образование в рамках НОЦ должно включать не только онлайн-курсы, но и стратегические игры и симуляторы. Это позволит давать студентам технических специальностей более высокую квалификацию.

Делегация национального исследовательского университета выразила готовность сотрудничать с Тюменской областью по многим направлениям: это научные стажировки для исследователей и аспирантов, переподготовка преподавателей, создание совместных проектов с экспертами ВШЭ, поддержка и развитие онлайн и сетевых технологий в образовании, привлечение зарубежных экспертов к мониторингу и экспертизе.

Дарья Казакова