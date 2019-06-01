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Тюменские гиревики отличились на чемпионате России

Спорт, 18:32 18 июня 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменец Алексей Рябков в весовой категории до 68 кг стал серебряным призером в личном зачете длинного цикла на чемпионате России по гиревому спорту в Казани, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили в двух дисциплинах среди мужчин: длинный цикл, классическое двоеборье и в двух дисциплинах среди женщин: рывок, длинный цикл.

В мероприятии приняли участие 34 региона страны, 166 участников, среди которых сборная Тюменской области заняла второе место.

В двоеборьи среди мужчин в весовой категории до 68 кг МСМК Алексей Рябков стал девятикратным чемпионом России, показал сумму двоеборья 219 очков повторил личный рекорд и установил рекорд в толчке 144 подъема.

В весовой категории свыше 85 кг 16-летний Сергей Майер стал бронзовым призером с сумой двоеборья 221 раз и установил рекорд Тюменской области в толчке 151 подъем.

В длинном цикле среди женщины отличилась тюменка Полина Полякова. В весовой категории свыше 63 кг она признана серебряным призером чемпионата. Девушка обновила рекорд области с результатом 56 подъемов.

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# гиревой спорт , чемпионат России

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