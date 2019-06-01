Рустам Минниханов: между Тюменской областью и Татарстаном существуют давние и тесные связи

tatarstan.ru tatarstan.ru

Федеральный центр нейрохирургии, Сибирский учебный центр компании "Шлюмберже" и завод нефтепромыслового оборудования Baker Hughes посетил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время рабочего визита в Тюмень. В Тюменском центре татарской культуры глава республики встретился с представителями общественности.

Рустам Минниханов побывал в суперсовременных гибридных операционных Федерального центра нейрохирургии, а также ознакомился с учебной базой для повышения квалификации врачей-нейрохирургов. "У нас уже прошли подготовку более тысячи специалистов из различных регионов России и зарубежных стран", - рассказал почетному гостю главный врач Тюменского ФЦН Альберт Суфианов.

Отметим, что в 2016 году главврач тюменского ФЦН возглавил кафедру нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Это первый случай в истории одного из самых престижных в стране медицинских вузов, когда клиническая база кафедры располагается не в столице, а в регионе. Высокий образовательный потенциал центра вызвал у президента Республики Татарстан особенный интерес.

Начиная с 2010 года в тюменском ФЦН проведено более 28 тыс. высокотехнологичных нейрохирургических операций. Пациентами тюменских нейрохирургов стали жители 81 региона России и 14 зарубежных стран. Визит Рустама Минниханова поможет дальнейшему развитию взаимодействия для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи жителям Татарстана, сказал Альберт Суфианов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

В Сибирском учебном центре компании "Шлюмберже" Рустам Минниханов осмотрел буровую вышку и тренажеры, на которых обучаются и повышают квалификацию специалисты-нефтяники. Глава Татарстана обсудил с представителями компании возможности для повышения профессионального мастерства работников нефтегазовой отрасли.

Ярким финалом рабочего визита Рустама Минниханова в Тюмень стала встреча с представителями татарской общественности, состоявшаяся в городском Центре татарской культуры.

"Президент Республики Татарстан прибыл к нам во главе представительной делегации, с обширной деловой программой. Сотрудничество между нашим регионом и Татарстаном активно развивается по всем направлениям, в том числе и в гуманитарной сфере. Поэтому наша встреча очень важна", - заявил в приветственном слове заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

О работе Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области президенту Татарстана рассказал исполнительный директор этой региональной общественной организации Тимиргали Мирасов.

"Татарская региональная Национально-культурная автономия - одно из крупнейших и наиболее влиятельных общественных объединений в регионе. В ее состав входят 12 национально-культурных автономий, действующих в городах и районах области. Наша основная задача - сбережение и развитие татарской культуры, языка, традиций и обычаев, а также сохранение дружбы и равноправия между народами, населяющими регион. При поддержке правительства Тюменской области мы проводим массовые татарские народные праздники, культурные, научно-образовательные мероприятия", - отметил он.

В регионе действуют три центра татарской культуры - в Тюмени, Тобольске и Ялуторовском районе. В 51 школе Тюменской области преподается татарский язык. В общей сложности его изучают более 4 тыс. школьников. На тюменском телевидении и радио еженедельно выходят программы, рассказывающие о жизни, культуре и традициях татар. Издается татарская газета "Янарыш", имеющая около 3 тыс. подписчиков. Участники встречи рассказали Рустаму Минниханову о работе по возрождению находящихся на территории региона древних памятников татарской культуры и о планах по реализации проектов в сфере этнографического туризма.

Президент Татарстана тепло поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за содействие сохранению и развитию татарской культуры, обычаев и традиций. Между нашими регионами существуют давние и тесные связи, отметил он.

"Мы живем в многонациональном государстве. Например, на наш прекрасный праздник Сабантуй приходят не только татары, а представители всех народов. Россия - большая и сильная страна, и задача каждого человека, независимо от национальности и вероисповедания - быть ее достойным гражданином", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Евгений Бабенко