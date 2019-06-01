Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности пройдет в Тюмени

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

XXХIX заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ пройдет в Тюмени 21 июня с участием главы Минстроя России Владимира Якушева.

Как сообщает пресс-служба Минстроя России, совет обсудит вопросы межгосударственного сотрудничества в области технического регулирования применения технологии информационного моделирования, ключевые элементы цифровой трансформации строительной отрасли и концепцию единой системы классификации и кодирования в строительстве государств-участников СНГ.

Кроме того, в повестке заседания - вопросы развития института государственной экспертизы проектной документации в Российской Федерации, проект соглашения об общих принципах системы межгосударственных нормативных документов в строительстве и ряд других актуальных для отрасли вопросов, речь пойдет и о Годе архитектуры и градостроительства в СНГ.

Среди участников совета: губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Анна Харламенко, руководитель секретариата Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности Александр Мясников, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Мархабат Жайымбетов, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Мирзозода Низом Юсуфи, заместитель директора Госстроя Кыргызской Республики Акматалиев Мирбек Акматалиевич, директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай из Республики Беларусь и другие.